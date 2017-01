Cyclisme - Bernard Hinault soutient la Ronde Tahitienne

Ainsi le fameux maillot jaune et noir aux liserets de champion du monde porté par Bernard HINAULT dans les années 80 sera ressorti pour une édition spéciale. Il sera proposé en qualité de maillot collector en série limitée au tarif de 7 000 Cfp, remis en personne par Bernard Hinault et dédicacé le jour de l’épreuve 2017. Le maillot donnera accès au carré VIP mis en place ce jour-là, où se trouveront les champions et invités présents.



Les fonds récoltés serviront en intégralité à soutenir l’association Team Bernière dans leur projet de soutien d’insertion des jeunes de quartier qui seront présents avec une centaine de bénévoles pour assurer la sécurité de la course et la logistique du parc Bougainville.



Merci à Bernard HINAULT de soutenir ainsi notre épreuve la Ronde Tahitienne, à Gilles BONVARLET directeur de la société RENAULT SODIVA, à Tiare et William et tous les jeunes de l’association Team Bernière. BR / VCT