Cuisine centrale : le juge ordonne la libération des lieux

A l’issue de la décision du juge des référés, l’avocat des grévistes, Me Usang, a commenté l’ordonnance rendue : « le juge a ordonné la libération des lieux malgré les moyens que nous avons opposé, il n’a malheureusement pas répondu aux questions. Il a estimé que l’absence de renouvellement du bureau n’était pas un moyen à examiner et je le regrette puisque l’obligation de tout examiner incombe aux juges. Au-delà de cet aspect, il faut penser aux enfants et l’heure est à la négociation pour privilégier le retour à l’activité normale. Les discussions doivent avoir lieu entre les grévistes. L’accès n’est plus bloqué. Depuis qu’il y a eu ce fameux PV de constat, tout est débloqué. Une astreinte de 100 000 Fcfp par jour avait été décidée mais elle se vide de sons sens car il n’y a pas de blocage. Ce référé se vide également de son objet car il y a toujours eu un accès libre pour permettre aux non-grévistes de passer. Dans les conditions de réalisation des plats, les syndicats s’insurgent sur la méthode puisque le magasinier, tout comme le plongeur, se mettent à cuisiner sans équipement adéquat, sans respecter les règles d’hygiène. »





Outre la levée des blocages, l’avocat de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) avait demandé au juge des référés de constater l’incompétence de sa juridiction. Il avait, en effet, souligné que la cuisine centrale de Papeete étant installée sur une parcelle qui relève du domaine public, le juge naturel en cas de différend devant être le juge administratif. Le tribunal n’a pas accédé à cette demande.



Les négociations sont en cours mais la grève se poursuit, les cuisines centrales de Punaauia, Pira’e et Faa’a prennent en charge la livraison des repas.