Cuisine centrale : la direction assigne en référé d’heure à heure pour faire libérer les accès

Ce lundi, la direction de la cuisine centrale a entamé une procédure d’assignation en référé d’heure à heure. Le but de cette démarche est de faire en sorte que la justice puisse rapidement étudier et statuer sur le fait que les accès à la cuisine centrale sont bloqués. Comme l’a indiqué Me Jannot, le conseil de la direction : « Nous avons fait cette assignation pour faire lever les barrages qui obstruent l’accès à la cuisine centrale. En l’état, la grève est licite puisque le droit de grève est un droit constitutionnel. En revanche, dans le cas présent, il s’exerce dans des conditions illicites puisque tous les accès à la cuisine centrale sont entravés. Ce qui empêche de pouvoir livrer les repas. Si les repas peuvent toujours être fabriqués, on ne peut plus les distribuer, il y a 5000 enfants qui n’ont plus à manger. En principe, l’ordonnance devrait être rendue ce mardi dans la journée. »