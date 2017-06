Croissance économique : en progrès mais peut mieux faire

PAPEETE, le 20 juin 2017 - Chaque année, l'institut économie des Outre-mer réalise un panorama de la situation économique en Polynésie française. Pour 2016, le directeur de l'agence polynésienne, Claude Périou, et son équipe ont constaté une amélioration de la conjoncture même s'il reste une marge de progrès.



"La croissance est là, mais elle n'est pas suffisamment dynamique pour que tous les indicateurs passent au vert" , analyse Claude Periou, directeur de l'agence polynésienne de l'Institut d'émission d'Outre-mer. Depuis 2015, la croissance est de retour au fenua. En 2016, la situation s'améliore encore mais tous les secteurs ne sont pas concernés.



Après avoir longtemps souffert de la crise économique, les entreprises et les emplois renaissent de leurs cendres peu à peu. L'équipe de l'IEOM remarque notamment que l'indicateur du climat des affaires est supérieur à sa moyenne. Il est le fruit d'un questionnaire adressé à 187 entreprises de plus de 10 salariés, concernant leur activité et la manière dont elles envisagent l'avenir. "Aucun indicateur n'est parfait bien entendu, car nous n'avons pas la possibilité d'interviewer toutes les entreprises", nuance le directeur de l'institut.



L'IEOM a constaté que l'emploi salarié, en berne depuis des années, repart. "Le nombre d'offres d'emploi non aidés a augmenté de 22 % cette année. Globalement tous les secteurs sont positifs."



Autre point important du rapport : le pouvoir d'achat de la population. Les effets de la crise s'estompent peu à peu. L'emploi et l'embauche progressent. Les salaires augmentent et les prix baissent. "Il y a une légère amélioration du pouvoir d'achat de ceux qui ont un emploi stable" , détaille Claude Périou. Les importations des produits courants a augmenté de 5,7 % et de 9,3% en ce qui concerne les équipements ménagers. Quant à l'immatriculation des voitures neuves, elle est au meilleur niveau depuis cinq ans avec 3 337 véhicules neufs immatriculés en 2016.



Le secteur touristique est lui aussi en bonne santé. Le nombre de touristes et leurs dépenses ont augmenté en 2016.



S'il y a une amélioration de la situation économique dans différents secteurs, d'autres en revanche, viennent nuancer le rapport de l'IEOM.