Crash d'Air Moorea : triste anniversaire

PAPEETE, le 8 août - Mercredi, cela fera dix ans que le vol 1121 d'Air Moorea s'est abîmé en mer peu de temps après son décollage de l'aérodrome de Tema'e. A 17 heures, une cérémonie de commémoration sera organisée autour de la stèle de Paofai dédiée à la mémoire des disparus.



C'est une triste journée de commémoration qui s'annonce. Mercredi soir, à 17 heures, l'association 987, qui réunit les familles des victimes de la catastrophe aérienne du crash d'Air Moorea, organise une cérémonie en mémoire des 20 disparus. En souvenir de ce drame qui a eu lieu le 9 août 2007, les proches des victimes allumeront 20 chandelles avant que Nicolaz Fourreau, président de l'association, ne fasse une allocution. Suite à cela, le père Christophe prononcera une prière œcuménique et 20 couronnes de fleurs seront lancées à la mer. Comme nous l'explique Nicolaz Fourreau: " Je parle en mon nom mais aussi au nom de toutes les familles des victimes dont j'ai reçu beaucoup de messages ces dernières semaines. Dix ans, c'est un chiffre symbolique, c'est beaucoup et, en même temps, pour nous, ça ne l'est pas. Au regard de l'inaction de la justice, cela devient encore plus douloureux. Le temps qui passe suppose l'apaisement mais, face à la volonté de retarder une échéance inévitable, l'absence de nos proches est encore plus vive. Dans l'attente du procès, on ne lâchera rien, jamais rien. Au-delà de la peine, la colère grandit. Nous ne nous sentons pas soutenus par la totalité de l'institution judiciaire. Mais, aujourd'hui, l'essentiel est de se fédérer afin de nous recueillir en mémoire de nos proches disparus."