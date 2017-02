Course à pied : Le championnat de Polynésie de semi-marathon 2017, c’est ce dimanche

C’est ce Dimanche 26 février que se déroulera le Championnat de Polynésie de semi-marathon. Cette course sur route, longue de 21 km 100, est ouverte à tous, licenciés et non licenciés à partir de la catégorie junior (né en 1999).





A savoir, que ce championnat est qualificatif pour les championnats de semi-marathon d’Océanie et inscrit au classement top ten des courses hors stade 2017.



Cette année, le départ se fera à Hitia’a, devant la Marina Cowan, à 6h, sur un circuit de 2 boucles. La ligne de départ sera matérialisée au niveau du portail principal de la marina, direction Tautira pour un demi tour à environ 2.5 km, direction la marina pour un second demi-tour à 2.5 km en direction de Papeete jusqu’à la ligne de départ. Le parcours de la deuxième boucle sera identique à la première, mais l’arrivée se fera en entrant dans la marina.



Lors de la précédente édition, c’est Teiva Izal chez les hommes et Elodie Menou chez les femmes qui avaient fini premier dans leur catégorie respective. Cette année encore le championnat promet du beau spectacle, rendez vous donc dimanche dans la commune de Hitiaa.



Rédigé par Sportstahiti.com le Jeudi 23 Février 2017 à 20:30 | Lu 100 fois

