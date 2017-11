Course à pied - Feria Carrefour : l’AS Tamarii Punaruu passe en force

Organisée comme chaque année par l’AS Tefana Athlétisme, la Feria Carrefour 2017 a rassemblé près de 250 coureurs de tout âge samedi dernier en fin d’après-midi. Le départ a été donné à 17h00 depuis Carrefour Arue.



Cette course proposait 12 km de parcours reliant Carrefour Arue à Carrefour Punaauia. C’est sans surprise que l’on retrouve Samuel Aragaw en tête du classement chez les hommes en 40’25’’, suivi en deuxième place de Jean-Marc Carcy en 43’10’’, et enfin par Eddy Desolier en troisième position avec 44’40’’.



Chez les femmes la première place revient à Elodie Menou qui termine la course en 49’40’’, suivie de près par Sophie Gardon en 52’54’’ et enfin Sandra Papaura clôture le podium féminin avec un chrono de 55’44’’. Sport Tahiti



Parole à Samuel Aragaw :



Peux-tu nous parler de ta préparation?



« Bien sûr, je me suis préparé normalement avec mon Coach Yoan. On s’est entraînés comme d’habitude. Par rapport à la Feria d’il y a deux ans en 2015, je me rappelle que je n’avais pas le niveau encore, j’étais arrivé 12e derrière Cédric Sparkoula, donc bon, en 2016 ce n’était pas le même parcours, mais j’étais arrivé premier tout de même, et là j’ai réussi à améliorer mon chrono par rapport à l’année dernière d’1’30’’. »



Quel a été ton ressenti sur cette course ?



« Dès le début, je me suis placé en tête, je savais que Cédric Wane avait fait un triathlon ce matin, je me suis dit qu’il devait être fatigué et ne pouvait pas être juste derrière moi. Je m’inquiétais parce qu’avec Cédric et Georges Richmond, il y avait du niveau et il faisait chaud en même temps. Je ne connais pas bien le parcours, sinon je me sentais bien, j’ai bien géré ma course, j’ai senti un peu de difficulté sur la montée du Beachcomber où j’ai dû tirer au maximum pour récupérer sur le chrono. »