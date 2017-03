Course à pied – Championnat de semi-maraton 2017 : Samuel et Elodie, grands vainqueurs

Samuel Aragaw a pourtant réalisé un temps moins bon que l’année dernière. Il a fini la course en 1H19’41’’ contre 1h18’37’′ pour l’année dernière. Le vétéran et ex n°1 Georges Richmond était également de la partie, il s’offre une belle deuxième place en 1h20’23’’ contre 1h21’03’’ pour son poursuivant Dimitri Lagaste.



Chez les femmes, Elodie Menou garde son titre de championne de Polynésie en améliorant son temps de presque une minute par rapport à l’an passé. Sandra Papaura et Monique Berrivin ont complété ce podium exclusivement composé d’athlètes de Punaruu.



A noter que ce championnat est qualificatif pour le semi marathon d’Océanie et compte pour le classement Top Ten des courses hors-stade 2017. C’était donc un rendez-vous à ne pas manquer pour nos athlètes. Vaitiare Gobrait / Sport Tahiti