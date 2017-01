Course à pied – Championnat de cross country : Cédric Wane arrache la première place à Samuel Aragaw

Cédric Wane, champion de Polynésie de Cross.



« Aujourd’hui, je n’avais vraiment aucune attente. J’espérais au minimum un podium car ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de coupure d’un mois et demi. J’avais de gros points d’interrogation pour cette course. C’est sûr que l’objectif c’était de coller Samuel le plus longtemps possible. Vous savez, ce n’est pas sur une course que l’on peut dire ça y est il est revenu à son niveau. »



« C’est un bon indicateur pour moi en ce début d’année mais peut-être que Samuel avait une baisse de forme. J’avais en tête de tenir Samuel le plus longtemps possible et il s’est trouvé que là, c’était jusqu’à la ligne. Cela s’est joué sur les derniers mètres, je pense que ce sont les séances de musculation que j’ai fait un mois auparavant qui m’ont permis d’être au top à l’arrivée. Les derniers mètres, ce n’est plus vraiment le cardio qui joue mais le châssis… et le châssis se travaille en musculation. »



Samuel Argaw, vice champion de Polynésie de Cross.



« Je me suis bien préparé avec mon coach. Jeudi, on a fait une séance de 3000, 2000 et 1000 mètres. Physiquement, j’étais fatigué mais j’ai quand même fait la course. Je savais que ça allait être dur. Aujourd’hui, Cédric est allé trop vite dès le début de la course, j’essayais de régler mon chrono. J’étais un peu en retard et puis je l’ai rattrapé. Le premier tour, il était devant, après j’ai essayé d’aller plus vite que Cédric. »



« J’ai fait de petites accélérations dans les virages, ça a marché mais aujourd’hui, mentalement, Cédric était trop fort pour moi. J’ai fait une erreur, sur la fin je me suis retourné et je pense aussi que c’est pour ça qu’il est arrivé plus vite que moi. Enfin, je voudrais féliciter Cédric et dire merci à mon coach qui ne me lâche pas. » Vaitiare Gobrait / Sport Tahiti