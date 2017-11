Course à pied - ATN Urban Run : « Le sport pour se sentir mieux »

Parole à Samuel Aragaw



Comment as-tu appréhendé cette course ?



« Je me disais au départ que cela allait être difficile. Comme on a pu le voir, les pointures étaient là. Au niveau physique et mental, j’étais stressé. Avec mon coach, je me prépare pour améliorer mon niveau sur longue distance, donc je ne me suis pas spécialement préparé pour cette course. Au départ, je n’avais pas beaucoup de vitesse alors que le départ a été explosif. J’ai commencé progressivement »



Comment as-tu géré ta course ?



« Je pense que j’étais entre la 15e et la 20e place suite au départ. A partir du rond point, j’ai commencé à me sentir « chaud », cela m’a permis de commencer à dérouler. J’ai rattrapé le groupe de tête et j’ai pu commencer à imposer mon rythme pour les fatiguer, tout en gérant ma course. J’ai fait une petite accélération, Teiva Izal a commencé à lâcher un peu. Cédric est resté avec moi jusqu’au demi tour. C’est là que j’ai commencé à me sentir vraiment à l’aise alors j’ai accéléré. Il a commencé à « craquer », il n’était pas loin mais j’ai géré et il n’a pas pu me rattraper, je suis arrivé tranquillement à la ligne d’arrivée. »



Tu es le nouveau n°1 depuis un petit moment désormais ?



« Oui, maintenant je m’entraine bien. Et puis Cédric fait aussi du triathlon, c’est un gars courageux, je ne fais qu’une discipline et lui trois, donc au niveau gestion ce n’est pas pareil. Je tiens à le féliciter car tout ce qu’il fait ce n’est pas facile. C’est de très bonnes performances. »