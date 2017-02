Cour d'assises : 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtrier à la hache

"Je trouve démesurées les réquisitions de l'avocat général. Mon client avait ce me semble la sympathie de la cour et du fait des circonstances assez particulières de commission du crime, des réquisitions de 30 ans me semblent absolument disproportionnées." L'avocat a axé la défense de l'accusé sur le fait que c'est un homme simple qui a été mené à bout par un délinquant. Un homme victime d'une altération du discernement causée par la peur. Il s'est par ailleurs arrêté pour rappeler que la victime avait un casier judiciaire, qu'il avait eu des problèmes avec la justice pour vols et pour violences. Me Huguet s'est même attardé à décrire un des tatouages de la victime représentant une croix gammée surmontée d'une tête de mort à cornes encerclées par des flammes. " Ce tatouage montre bien que mon client avait à faire avec un individu dangereux. " Me Huguet s'est dit plutôt satisfait de la peine compte tenu de la gravité du crime.



Tatu T. était sur le banc des accusés pour l'assassinat à coups de hache de son neveu, Denis. Les faits s'étaient produits le 14 décembre 2014 à Niau, petit atoll proche de Fakarava dans l'archipel des Tuamotu. Les deux hommes s'étaient disputés sur fond de consommation excessive d'alcool dans l'après-midi. La victime avait mis à sac le domicile de son oncle, après l'avoir frappé et menacé de mort.



À la nuit tombée, et sans crier gare, l'accusé allait surprendre le plus jeune dans son sommeil en lui assénant deux coups de hache en pleine tête. Il était ensuite rentré chez lui comme de si de rien n'était, avant de découvrir l'étendue du massacre le lendemain matin... Le quinquagénaire s'était livré dans la foulée au policier municipal de l'atoll. "C'était moi ou lui", expliquera-il aux enquêteurs et tout au long du procès. Connu pour ses excès de langage et ses colères quand il a bu, il ne s'était néanmoins jamais montré violent auparavant. Jamais condamné, ne souffrant d'aucuns troubles mentaux selon les experts.