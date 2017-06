Coupure en eau ce jeudi dans le secteur de Nuutania

FAA'A, le 22/06/2017 - En raison d'un incident rencontré hier soir vers 23 heures sur le réseau de distribution électrique de EDT, le Maire et ses membres du conseil municipal informent que les agents du service Eau et assainissement effectueront une coupure en eau dans l'urgence, ce jeudi 22 juin à 8 heures.



Les agents techniques de EDT procèderont aux réparations sur les lignes à haute tension à Nuutania.



Les secteurs touchés par la coupure sont : Mariteragi, Teganahau, Sulivan, Marcontoni, Tekurarere, Young Wong, Doucet, Vongue, Cowan, école Pamatai, Make, Juvention, Vaihamana 1 et 2, Radford, Arbelot, Tiarii, Hugonot, Toti Charles, Puarata et Wong.



Veuillez nous excuser d'avance des désagréments occasionnés.



Pour tous renseignements, merci de bien vouloir contacter le service Eau et Assainissement au 40.83.35.33.