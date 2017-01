Coupure d'eau à Mahinarama depuis 15 heures

MAHINA, le 23/01/2017 - En raison des vents violents et des pluies diluviennes affectant Mahina, d’importants dégâts ont été occasionnés sur la piste des Mille Sources.



La commune de Mahina informe l’ensemble des habitants de Mahinarama que le service de l’eau est contraint de procéder à une coupure à compter de 15 heures, ce lundi 23 janvier 2017, et ce jusqu’à nouvel ordre.



La coupure d’eau concernera l’ensemble des lotissements de Mahinarama.



En effet, malgré la présence des équipes de l’Armée venues en renfort du personnel de la régie de l’eau pour dégager les conduites, l’eau n’arrive plus aux bassins depuis dimanche.



Nous reviendrons vers vous dès que se précisera l’heure de la réouverture de la distribution de l’eau à Mahinarama.



Nous vous remercions de votre compréhension eu égard au contexte météorologique exceptionnel et au plein engagement des équipes municipales dans l’adversité depuis plusieurs jours.