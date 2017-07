Coups de couteau à la fête foraine de Afareaitu (MàJ)

MOOREA, le 24 juillet 2017 - Un jeune homme de 21 ans en a blessé un autre de 29 ans, vendredi soir avec son couteau-papillon, pour une banale histoire de regard de travers.



L'auteur des faits, complètement ivre vendredi dernier sur le parking des manèges de Afareaitu, était jugé ce lundi en comparution immédiate. Il a écopé de 12 mois de prison dont 6 mois ferme avec mandat de dépôt et l'arme a été confisquée.



La victime attendait sa femme partie chercher à manger quand son agresseur est arrivé avec des amis, à scooter. Il l'aurait alors regardé fixement en rigolant, sans raison, laissant croire au plus âgé qu'il se moquait de lui de loin.



Partie lui demander des comptes, la victime sera accueillie à coups de couteau. Malgré ses blessures, une estifalade au crâne et une plaie plus importante au niveau du cou, l'homme de 29 ans parviendra à maîtriser son agresseur à coups de poing et à le remettre aux agents de sécurité avant l'intervention de la police municipale.



Transportée d'urgence à l'hôpital voisin, la victime qui a perdu beaucoup de sang a déclaré avoir eu très peur de mourir. Dix jours d'incapacité totale de travail (ITT) lui ont été délivrés.



L'auteur des coups de couteau à reconnu les faits bien qu'il affirme ne plus se souvenir précisément des circonstances de la rixe à cause de l'alcool et du paka. Un cocktail explosif dans la mesure où ce jeune homme de 21 ans, désœuvré et sans emploi après un passage par la Marine à Brest, est également suivi pour des crises d'épilepsie. Le jeune homme a ajouté que porter un couteau-papillon sur soi était actuellement à la mode.



"Le trouble à l'ordre public est énorme", a souligné le procureur de la République, rappelant que cette agression gratuite à l'arme blanche s'est produite en pleine fête foraine au milieu de familles et d'enfants venus passer du bon temps.



Le représentant du ministère public a requis 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et maintien en détention pour la partie ferme de la peine. Il a finalement été condamné en in de journée à 12 mois de prison dont 6 mois ferme avec mandat de dépôt.