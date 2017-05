Coupe du monde de beachsoccer : la finale diffusée à To'ata

PAPEETE, le samedi 5 mai 2017 - La finale de la Coupe du monde de beachsoccer, qui se déroule aux Bahamas, sera diffusée, dimanche matin, en direct, place To’ata, sur de grands écrans.



La population est invitée à s’y retrouver pour soutenir l’équipe de Tahiti, les Tiki Toa, qui sera opposée à celle du Brésil.



L’entrée est gratuite et il sera possible d’accéder à l’enceinte de To’ata dès 9 h. (Début de la diffusion 10 h 20).



Quelques recommandations de TFTN (Te Fare Tauhiti Nui) pour cet événement :

Pour suivre le match depuis la partie centrale, utilisée pour le concours de chants et danses du Heiva, le public est invité à venir muni de peue.

Casquettes ou chapeaux recommandés pour se protéger du soleil, mais les parapluies sont en revanche interdits pour des raisons de sécurité.

La consommation de nourriture ou de boissons ne sera pas autorisée, à l’exception des petites bouteilles d’eau qui seront tolérées.