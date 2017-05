Coupe du monde de beach soccer : félicitations aux Tiki Toa

PAPEETE, 7 mai 2017 - Le Président Edouard Fritch et le gouvernement tiennent à saluer l’équipe de Tahiti de beach scoccer, les Tiki Toa, qui ont une nouvelle fois porté très haut les couleurs de la Polynésie sur la scène sportive internationale.



Le Président et plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la retransmission en direct de la finale de la coupe du monde de beach soccer, dimanche matin, à To’ata. Après les coupes du monde de 2013, à Tahiti, et de 2015, l’équipe de Tiki Toa a confirmé une nouvelle fois son rang, qui fait d’elle une des meilleures équipes au monde de la discipline.



Au terme de la coupe du monde, aux Bahamas, l’équipe de Tahiti est en effet devenue vice-championne du monde de beach soccer, comme en 2015. Le Président et le Gouvernement saluent le parcours des Tiki Toa, leur générosité, leur abnégation, qui sont ainsi de véritables exemples pour l’ensemble des sportifs polynésiens.