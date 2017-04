Coupe de France - PSG: La "Madjer" de Cavani pour fêter sa prolongation

Paris, France | AFP | mercredi 26/04/2017 - A peine prolongé, encore décisif... L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, qui vient de signer deux saisons de plus avec le PSG, a fêté son nouveau contrat en inscrivant un superbe but face à Monaco en demi-finale de Coupe de France mercredi (5-0).

Servi par Angel Di Maria à la 31e minute, l'avant-centre a réalisé le fameux geste de la "Madjer", un but sur talonnade inventé par l'Algérien Rabah Madjer en 1987, avec Porto, lors d'une finale de Coupe des clubs champions gagnée contre le Bayern Munich.

C'est la 45e réalisation de Cavani en 45 matches cette saison, toutes compétitions confondues, soit une impressionnante moyenne d'un but par match. Dans les autres championnats européens, seul le quintuple Ballon d'Or Lionel Messi fait mieux, fort de ses 49 buts en 47 matches, dont un doublé inscrit mercredi contre Osasuna (7-1).

Cavani menace désormais le record établi par le Suédois Zlatan Ibrahimovic la saison dernière, avant son départ à Manchester United: 50 buts en 51 matches avec Paris. "El Matador" doit toutefois poursuivre sur ce rythme fou puisqu'il ne reste aux Parisiens que quatre matches de championnat et une finale de Coupe de France face à Angers le 27 mai.

L'insatiable buteur regrettera peut-être quelques maladresses face à Monaco et ses tentatives contrées, parfois par un coéquipier, comme sur une frappe lourde en première période renvoyée par le dos de Draxler...

Mais le déchet fait partie du jeu athlétique du trentenaire aux longs cheveux bruns, qui a encore une fois multiplié les appels dans la profondeur et secoué la jeune défense de Monaco, qui avait décidé de ménager ses titulaires mercredi, pour se concentrer sur le championnat et la Ligue des champions. - Le mieux payé - Surtout, ce geste de classe pour marquer tombe à pic au lendemain de sa prolongation tant attendue avec le club de la capitale. Cavani est désormais engagé jusqu'en juin 2020 avec le PSG et, selon le Parisien, il devient aussi le joueur le mieux payé de l'effectif, un statut occupé jusqu'ici par le défenseur Thiago Silva, qui touche plus d'un million d'euros brut par mois.

Cavani est donc bel et bien la pierre angulaire du PSG en train de se reconstruire après l'humiliation de Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions (6-1).

"Sa signature est un signal majeur à l'heure où le PSG entend, avec patience, stabilité et travail, montrer (...) sa détermination à regarder l'avenir avec des ambitions toujours plus fortes", a d'ailleurs insisté le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, mardi.

Il aura pourtant fallu du temps au discret Uruguayen pour devenir la star du club qu'il est aujourd'hui. Arrivé en 2013 en provenance de Naples, l'attaquant a dû patienter avant de jouer au poste de numéro 9 qu'il affectionne tant. Zlatan Ibrahimovic, son 1,95 mètre et ses phrases chocs occupaient la place...

Le géant suédois parti, Cavani ne s'est pas fait attendre. Il a inscrit mercredi son 126e but sous les couleurs parisiennes. Il a marqué lors de 6 de ses 7 derniers matches face à Monaco toutes compétitions confondues, précise le statisticien Opta.

Pour préserver son joueur et lui offrir une ovation méritée, l'entraîneur Unai Emery a sorti Cavani, remplacé par Guedes dès la 70e minute. "Cavani, Cavani, Cavani", pouvaient aussitôt s'égosiller les ultras parisiens reconnaissants.