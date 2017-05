Coup d'envoi de la 10ème édition de la semaine de la Vanille

PAPEETE, le 16 mai 2017 - La 10ème édition de la Semaine de la Vanille a été inaugurée ce matin, dans le hall de l'assemblée.



L'événement est organisé par l’établissement public Vanille de Tahiti. Il a pour objectif principal de valoriser et promouvoir la vanille, l’or noir de la Polynésie. Durant quatre jours, le public pourra découvrir la vanille dans ses plus beaux atours, avec un accent particulier mis sur ses qualités gustatives incomparables, qui en font actuellement l’un des ingrédients les plus prisés de la gastronomie mondiale.



De la production à l'export, en passant par la transformation, tous les acteurs de la filière sont présents au rendez-vous pour présenter la vanille de Tahiti ainsi que ses produits dérivés. Des professionnels passionnés par la vanille feront notamment découvrir toutes les facettes de ce produit, ainsi que ses différentes saveurs, ses arômes, son potentiel culinaire et artistique.



Cette 10ème édition consiste également à faire découvrir ou redécouvrir la vanille de Tahiti produite en Polynésie française, à promouvoir la filière et la richesse de la vanille de Tahiti, à développer les ventes de la vanille de Tahiti sur le marché local, à encourager sa consommation et ses différents usages, à mettre en valeur le savoir-faire local, notamment en matière de restauration et de production, et aussi à promouvoir le Pays, auprès des touristes, au travers d’une richesse locale et d’un savoir-faire traditionnel. En outre, les organisateurs souhaitent présenter au public les professionnels de la filière et les techniques culturales, et les sensibiliser à l’utilisation des produits locaux.



A l’occasion de l’ouverture de la Semaine de la Vanille, le diplôme de la médaille d’argent du concours agricole 2017 a été remis à Francky Tauatiti, de Hotu vanilla.