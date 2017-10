Correctionnel : Valentina Cross condamné pour « diffamation »

PAPEETE, le 17 octobre 2017 - Ce matin, lors de l’audience correctionnelle, l’ancien maire de Teva i Uta a été condamné pour diffamation. Valentina Cross était poursuivie pour des faits de « diffamation envers un citoyen en charge d’un mandat public» . Lors de deux débats médiatiques, elle avait accusé le ministre en charge des énergies de délit de favoritisme envers EDT.



Valentina Cross était poursuivie par Nuihau Laurey pour avoir déclaré, lors de deux débats organisés sur Radio 1 et Polynésie 1ère, que le ministre en charge des énergies était coupable de délit de favoritisme envers EDT. Valentina Cross faisait alors allusion à plusieurs aménagements de la convention du service public.



Ce matin, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné l’ancien maire de Teva i Uta à une amende de 100 000 Fcfp et 100 000 Fcfp de dommages et intérêts, ne retenant qu’une seule des trois citations directes, celle qui « excédait le cadre du débat politique ».