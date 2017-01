Corée du Sud: nouvelle manifestation contre la présidente

Séoul, Corée du Sud | AFP | samedi 07/01/2017 - Des centaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue à Séoul samedi, réclamant le départ immédiat de la présidente Park Geun-Hye, engluée dans un scandale de corruption, et le renflouement d'un ferry qui avait fait naufrage en 2014.



"Park démissionne, renfloue le Sewol", scandaient les manifestants, estimés à un demi-million par les organisateurs, en marchant vers la Maison Bleue, siège de la présidence, ainsi que les bureaux du Premier ministre et de la Cour constitutionnelle.



L'Assemblée nationale a voté le 9 décembre une motion de destitution de Mme Park, soupçonnée de collusion avec sa confidente Choi Soon-Il, qui est, elle, en détention provisoire dans une tentaculaire enquête pour corruption.



Il revient à la Cour constitutionnelle d'entériner ou non cette motion. En attendant, tous les pouvoirs de la présidente ont été confiés à son Premier ministre.



Cette affaire a poussé la population à manifester en masse tous les samedis à Séoul pour réclamer la démission de la présidente.



A 19H00 (10H00 GMT), les manifestants ont lâché des centaines de ballons et éteint les bougies qu'ils portaient, pour symboliser l'absence de sept heures de la présidente, encore inexpliquée, lors du drame du Sewol qui avait fait 304 morts en 2014.



La presse se demande depuis longtemps ce qu'elle a fait pendant sept heures, entre le moment où elle a été informée du naufrage et sa première réunion gouvernementale sur le sujet.



Les médias ont brandi une variété étonnante de théories possibles, toutes non confirmées: rendez-vous amoureux, rituel chamanique, opération de chirurgie esthétique ou, plus récemment, une coupe de cheveux ayant duré 90 minutes.



Les manifestants veulent que le gouvernement intensifie ses efforts pour renflouer le bateau afin de pouvoir connaitre la cause du naufrage.



La présidente a cependant toujours des partisans, dont quelque 30.000 ont participé à une contre-manifestation samedi, devant le bureau du procureur enquêtant sur le scandale.



Agitant des drapeaux et entonnant des airs militaires, les manifestants ont affirmé que la procédure de destitution de la présidente était un complot de gauchistes à la solde de la Corée du nord.