Copil Famille : une mission pour identifier les problématiques aux Marquises

PAPEETE, 30 mars 2017 - Du 22 au 28 mars derniers, la directrice des affaires sociales, Christiane Ah-Scha, et la conseillère technique en charge de la solidarité, Tumata Helme, toutes deux membres du Copil Famille, se sont rendues aux îles Marquises dans le cadre d’une mission d’identification des problématiques principales des familles de cet archipel.



Cette mission a fait l’objet d’un compte-rendu, mercredi après-midi, au ministre en charge de la famille, Jacques Raynal, ainsi qu’au Copil Famille.



La directrice des Affaires sociales et la conseillère du ministre se sont rendues à Hiva Oa, Nuku Hiva et Ua Pou où ont été organisées des réunions avec les services de l’administration territoriale et communale et également avec les associations et confessions religieuses.



A l’occasion de ces rencontres, les représentantes du ministre ont pu présenter le plan d’orientation stratégique pour la mise en œuvre d’une politique publique de la famille, adopté par l’Assemblée de Polynésie française en octobre 2016, puis animer des débats sur ce sujet.



Il ressort de ce déplacement que ce plan d’orientation stratégique nécessite une adaptation aux spécificités des archipels, où les préoccupations diffèrent d’île en île. Aussi, il a été question d’identifier au sein de chaque île des référents du comité de pilotage de la famille qui seront de véritables relais pour l’adaptation du plan d’orientation stratégique famille au contexte des îles et à sa mise en œuvre.