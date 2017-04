Contrôles routiers renforcés à Moorea pendant les longs week-ends de mai

MOOREA, le 5 avril 2017 - Durant les week-ends prolongés du mois de mai 2017, les services de gendarmerie seront particulièrement mobilisés "pour rendre les routes plus sûres" et notamment sur l'île sœur.



Propice aux rassemblements festifs, cette période est considérée sensible sur le plan de l'accidentalité et nécessite un renforcement des contrôles routiers notamment sur l’île de Moorea où la circulation locale s’ajoute aux flux générés par une forte fréquentation touristique.



En vue de sécuriser la circulation des usagers, le colonel, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française a décidé d’engager la brigade motorisée de Faa’a, sur des opérations de contrôle coordonné aux dates suivantes : le 17 avril 2017, le 1er mai 2017, le 8 mai 2017 et le 25 mai 2017.



Les forces de l'ordre orienteront particulièrement leurs contrôles vers la lutte contre les infractions les plus graves, comme les conduites addictives (alcool, stupéfiants), les excès de vitesse et les "distracteurs" de conduite (téléphone au volant, etc.).