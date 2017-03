Contrôles de police et de gendarmerie aux entrées de Papeete

PAPEETE, le 23 mars 2017 - Policiers et gendarmes se sont déployés, ce jeudi après-midi de part et d'autre du stade Bambridge à l'entrée ouest de Papeete, pour une vaste opération de contrôle routier.



Cette opération décidée par le haut-commissariat intervient quelques jours après une triste série de trois accidents mortels, le week-end dernier sur l'île de Tahiti. Ces contrôles conjoints de police et de gendarmerie visaient plus spécifiquement les équipements de sécurité : port du casque, de la ceinture de sécurité, utilisation du téléphone portable au volant.



Outre les nombreux rappels à la loi, 32 infractions ont été relevées par les gendarmes et 36 contraventions dressées par la police entre 13 h 30 et 15 h 30.