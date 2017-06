Contrôlé deux fois en deux jours avec de l'ice

PAPEETE, le 1er juin 2017 - Un électricien de 36 ans a écopé d'1 an de prison avec sursis et mise à l'épreuve, ce jeudi en comparution immédiate, pour s'être fait interpeller deux fois en deux jours par les policiers de la DSP en possession de pakalolo et de petites quantités d'ice, moins d'un gramme.



La police était aux trousses d'un voleur la première fois quand leur attention a été attirée par cet homme cherchant à se débarrasser de son sac en les voyant passer à côté de lui. A l'intérieur, des boîtes d'allumettes, de l'herbe en vrac et des résidus d'ice.



Il avait été interpellé dès le lendemain sur une moto, là encore en possession d'ice et de paka qu'il a dit s'être procuré à Vaitavatava. En récidive légale, il avait été condamné par le même tribunal pour possession de stupéfiants… il y a à peine un mois. " Je suis accroc au paka, l'ice c'était la première fois ", a-t-il expliqué. Une addiction qui semble s'être déclarée après une séparation douloureuse il y a trois mois et qui lui vaut depuis de passer régulièrement depuis au tribunal.