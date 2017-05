Congrès MRH : Yvon Chouinard, une autre vision du rôle de l’encadrant

A l'occasion du Congrès, Yvon Chouinard viendra nous apporter toute l'expertise et la pratique professionnelle d'un metua. Fort de plus de 35 ans d'expérience de haute direction et de participation en tant qu'administrateur de sociétés au sein du groupe Power Corp au Canada, auteur de nombreux ouvrages sur le leadership et le management, Yvon Chouinard est désormais coach exécutif de haute direction. Il a vu évoluer tout au long de sa carrière les rôles des encadrants et des responsables vers plus de collaboration et d’implication et il nous fera partager son expérience et son expertise.

Au cours de son intervention, Yvon abordera notamment les points suivants : "Quels sont les outils de choix des managers ?", "Comment dans un monde complexe, volatil et parfois incertain et ambigu, où il n’est plus possible de posséder toutes les réponses, se tourner vers ses collaborateurs et se poser les bonnes questions ensemble ?", "Comment jouer efficacement un rôle de coach, pour développer et mobiliser son équipe ?".



Le Congrès Management et Ressources Humaines 2017 offre la possibilité à des entreprises du fenua de montrer leur engagement en matière de développement durable et de valorisation des talents. Le Sofitel a ainsi souhaité être partenaire du Congrès et s'associer à la conférence de M. Yvon Chouinard, tout en bénéficiant d'une intervention spécifique de sa part au sein de l'entreprise.





Contact et information : contact@tahiticongres.com ; 87 74 40 03 ; www.tahiticongres.com