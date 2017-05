Congrès MRH : Sylvain Toutant livre sa vision des nouveaux défis de l'équipe de direction

On ne peut pas évoquer le développement durable sans parler de gouvernance d'entreprise. Sylvain Toutant est l’illustration type du dirigeant qui a réussi ce mariage : la dimension humaine est au coeur même de son action de dirigeant, que cela ait été dans le secteur public, à la tête de la SAQ (Société des Alcools du Québec, un monopole d’Etat), ou dans le secteur privé. En 2013, au cours d’une précédente conférence, il expliquait sa vision de l'entreprise qu'il dirigeait à l’époque, Green Mountain Coffee Roasters (GMCR), Canada Inc. Son intervention, partagée avec son DRH, faisait clairement ressortir l'importance d'avoir une vision globale et durable de développement de l'entreprise, impliquant à la fois les collaborateurs, les clients et les fournisseurs. Le dernier mandat de Sylvain a été auprès de David's Tea, une entreprise familiale qu'il a contribué à introduire avec succès en 2016 à la Bourse de New-York.

Nous aurons donc la grande chance d'avoir avec nous un dirigeant passionné et passionnant pour nous parler de gouvernance, d’engagement et de leadership. Au cours de son intervention, Sylvain Toutant abordera notamment les questions suivantes : "Pourquoi la gouvernance a-t-elle un rôle essentiel à jouer pour créer une entreprise pérenne ?", "Gouvernance, engagement et leadership, quels nouveaux rôles ?", "Comment créer les conditions d'un engagement durable dans une société éphémère ?", "Quel rôle pour le PDG ?", "La passion est-elle un élément-clé du succès ?".





Le Congrès Management et Ressources Humaines 2017 offre la possibilité à des entreprises du fenua de montrer leur engagement en matière de développement durable et de valorisation des talents. Air Tahiti Nui a ainsi souhaité être partenaire du Congrès et s'associer à la conférence de Sylvain Toutant, tout en bénéficiant d'une intervention spécifique de sa part au sein de l'entreprise, sur le thème : "Conduite du changement et rôle des managers en période de transformation de l'entreprise" :