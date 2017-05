Congrès MRH : L’entreprise libérée ou le chemin de la confiance.

La TEP (Société Transport d'Energie Electrique en Polynésie française), partenaire du Congrès, associé à la conférence de Mmes Urvoy et Thomas.

Le Congrès Management et Ressources Humaines 2017 offre la possibilité à des entreprises du fenua de montrer leur engagement en matière de développement durable et de valorisation des talents. La TEP a ainsi souhaité être partenaire du Congrès, tout en bénéficiant d'une intervention spécifique des conférencières sur l'entreprise libérée au sein de la TEP.



Pourquoi la TEP fait-elle le choix d'être partenaire du Congrès Management et Ressources Humaines ?

Depuis 2014 nous revoyons notre gestion des ressources humaines, pour mieux prendre en compte les besoins et travailler sur le bien-être de chacun. Etre partenaire du Congrès en 2017 nous permet d'aller plus loin, en continuant à apprendre, en nouant des contacts privilégiés avec les conférenciers tout en expliquant notre démarche aux entreprises locales. Car depuis un an ou deux, on sent ici un changement dans les ressources humaines: les gestions anciennes un peu archaïques des personnes, sont en train d’évoluer. La TEP peut, avec d’autres, véhiculer ces nouvelles tendances, et être l’une des locomotives de ce changement de management.



Pourquoi soutenir l'intervention de Marielle Thomas et Valentine Urvoy, et qu'en attendez vous ?

Leur intervention est la plus adaptée à nos problématiques actuelles. Elle sera aussi la plus bénéfique et engageante pour nos équipes. En 2016, Club Idéo nous avait présenté "l’entreprise libérée". On s’y est intéressé et nous l’avons partagé en interne. Le concept n’est pas encore clair pour tous, mais nous voulons définir l’évolution de notre cadre de travail : avant, c'était très hiérarchisé, quel sera le nouveau cadre ? C'est à nous de le définir...



Et le développement durable, dans votre organisation et son impact sur vos équipes ?

Le développement durable fait partie de notre ADN : la TEP a été créée pour promouvoir les énergies renouvelables. Depuis 2010, nos certifications sont allées dans cet esprit de développement durable. La prochaine étape sera une intégration beaucoup plus large, des projets, du métier, mais aussi de la finalité et de l'impact sur le contexte territorial (certification RSE ISO 26000).

Cela donnera un sens global, une vision transversale du travail aux équipes. Avant, chacun travaillait de son côté ; à présent, chacun a conscience d’être un maillon de la chaîne et que nous pouvons tous travailler sur des projets qui nous impliquent et font du sens.