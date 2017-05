Congrès MRH : Engagement et motivation des équipes.

Cette conférence exclusive sera présentée par Club-Ideo, le réseau de dirigeants, de cadres et de responsables des richesses humaines des secteurs publics et privés, mis en place par Tahiti Congrès après le premier Congrès 2015. Club-Ideo poursuit trois missions :

1. éclairer sur les tendances, évolutions et disruptions de notre monde complexe et incertain, afin que les organisations publiques comme privées puissent s'y préparer au mieux ;

2. aider à comprendre comment relier entre eux des domaines ou des métiers qui semblent séparés et pourtant doivent dès aujourd'hui travailler ensemble. Par exemple, le marketing se nourrit avec l'intelligence artificielle, la science donne un nouvel éclairage sur les ressources humaines et le management ; quant au design, à l'art et à la culture, ils ont des impacts sur la santé des personnes. En effet, 80% des nouveaux métiers d'ici 5 ans, n'existent pas aujourd'hui et relier les domaines entre eux sera une compétence fondamentale.

3. et enfin, Club-Ideo s'inscrit dans une dimension internationale pour contribuer au rayonnement du fenua et s'ouvrir sur la francophonie, avec les premières opérations de Club-Ideo prévues au Québec à l'automne 2017.



Contact et information : contact@tahiticongres.com : 87 74 40 03



D'après un communiqué de Tahiti-congrès.