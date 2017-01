Confusion autour de l'hôtel dévasté en Italie: au moins 6 survivants

Penne, Italie | AFP | vendredi 20/01/2017 - La confusion régnait vendredi après-midi sur le nombre de survivants retrouvés dans l'hôtel dévasté par une avalanche dans le centre de l'Italie, les pompiers parlant de six survivants, un secouriste de huit et un autre de signes de vie supplémentaires.



"Six personnes ont été trouvées vivantes aujourd'hui (vendredi) et deux hier (jeudi) dans une voiture. Une mère et son fils ont été conduits à l'hôpital, les autres sont toujours à l'intérieur", a déclaré à la presse le porte-parole national des pompiers, Luca Cari, au QG des secours à Penne, à une quinzaine de kilomètres en contrebas de l'hôtel Rigopiano. Ce dernier a précisé devant la presse qu'un de ces survivants était blessé, sans pouvoir donner davantage de précisions sur son état.



Les pompiers ont diffusé des images de la mère et de l'enfant émergeant, sous les applaudissements des secouristes, d'un trou creusé dans la neige pour atteindre l'hôtel enseveli.



Roberto Carminucci, coordinateur des secours alpins de la police, a déclaré à l'AFP que des voix avaient été entendues dans une autre zone, "mais nous ne savons pas combien de voix ni l'état de santé des personnes".



Auparavant, Marco Bini, un secouriste de la police avait raconté avoir participé aux recherches ayant permis de retrouver six survivants dans une poche d'air, tout en assurant que deux autres avaient été retrouvés ailleurs vendredi.



"Ils allaient tous relativement bien, même s'ils avaient très froid", a raconté M. Bini.



"Nous avons vu de la fumée, il y avait des petits feux dans les décombres, et là où il y a du feu c'est qu'il y a de l'air alors nous avons commencé à creuser", a-t-il expliqué.



"Le feu devait consommer beaucoup d'oxygène donc c'est une chance que nous les ayons trouvés. Leurs visages disaient tout, c'était comme une nouvelle naissance pour eux", a-t-il expliqué.



Les secouristes qui ont creusé à cet endroit étaient une quinzaine, des policiers et des pompiers. "Après tout le travail mené, nous sommes euphoriques de les avoir retrouvés vivants", a-t-il ajouté.



Une vingtaine de personnes étaient encore portées disparues vendredi en début d'après-midi dans ou autour de l'hôtel sur les hauteurs de Farindola, dans les Abruzzes.



"De nouvelles pelleteuses arrivent maintenant sur le site. Les recherches vont se poursuivre. Nous espérons qu'il y a d'autres poches d'air et que la neige a évité que les gens aient trop froid, en les isolant comme un igloo", a encore déclaré M. Bini.



Mais la progression est difficile, "parce que la structure risque de s'écrouler", a-t-il ajouté, en évoquant aussi un fort risque de nouvelle avalanche au-dessus de l'hôtel.



Les recherches se concentraient cependant sur la structure ensevelie, les secouristes ayant abandonné tout espoir de retrouver en vie quelqu'un qui aurait été emporté à l'extérieur de l'hôtel. "Les deux corps que nous avons sortis (jeudi) étaient écrasés" par la masse de neige et de débris, a expliqué M. Bini.



Les deux premiers survivants retrouvés jeudi à l'arrivée des secours se trouvaient dehors au moment de l'avalanche et attendaient dans une voiture.



