Conférence à l'UPF sur la Francophonie jeudi prochain

PAPEETE, le 22 avril 2017 - Ce jeudi, l'Université de la Polynésie française organise une conférence "Savoirs pour tous" de Peter Brown sur le thème « La Francophonie institutionnelle : origines, évolution, défis ». Ce sera donc le jeudi 27 avril à 18h15 en amphi A3, l'entrée est libre.



Peter Brown est professeur à l’Australian National University de Canberra. Voici sa description de la conférence : "Je me propose de retracer l'évolution de la Francophonie institutionnelle depuis la conférence de Niamey (1970) qui a vu naître l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), avec 21 États-membres, jusqu'à la création de l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui compte aujourd'hui 84 membres, dont le dernier, depuis fin 2016, est la Nouvelle-Calédonie... Je vais présenter cette évolution dans le contexte des changements plus vastes qui sont intervenus depuis l'ère de la décolonisation d'après-Guerre jusqu'à à la celle de la mondialisation d'après-guerre froide."



Biographie du conférencier fournie par l'Université :

Peter BROWN (Australian National University, Canberra) s'intéresse à la culture d'expression française, et notamment celle du Pacifique, depuis de nombreuses années. Il assiste aux Sommets bisannuels de la Francophonie depuis 1997 (Hanoï). Il a participé à un 'think tank' (cellule de réflexion) au sein de l'OIF et a été le représentant australien d'une équipe de l'Agence Universitaire de la Francophonie : Observatoire de la Langue Française en Asie-Pacifique. Depuis 1995 il est le correspondant australien de L'Année Francophone Internationale.



Dernier ouvrage paru :

« Créative France. Label australien : culture, commerce, commémoration, défense... », in L’Année Francophone Internationale, 2016-2017 (eds Arnaud Galy), Paris: Agora francophone, 2016. Présentation des relations courantes France-Australie.

« La Formation théâtrale en Nouvelle-Calédonie: paradoxes, défis et opportunités », in Des formations pour la scène mondiale aujourd’hui (ed Françoise Quillet), Paris: L’Harmattan, Collection: “Univers théâtral”, 2016. Analyse des structures de formation théâtrale en Nouvelle-Calédonie.

« Démocratie et éducation en Australie: un enjeu pour la Mélanésie? », in Diversité de la Démocratie en Mélanésie (ed. Florence Faberon), Éditions du Centre Michel de l’Hospital, Université d’Auvergne, 2016.

Présentation de l’évolution du système éducatif en Australie et de certaines relations avec le Pacifique.

À Paraître :

New Caledonia. Towards Constitutional Innovation in the Pacific (dir.), ANU Press.

Culture in the Age of Globalisation (à partir du travail de Dominique Wolton), Cambridge Scholars Press.