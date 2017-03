Condamné pour conduite en état d'ivresse, il file au bistrot dès sa sortie du tribunal

PAPEETE, le 10 mars 2017 - L'audience du vendredi du tribunal correctionnel jugeant les délits routiers laisse parfois songeur sur la portée des sanctions.



Accidents irresponsables, conduite sans permis de conduire, sans assurance, sous l'emprise de l'alcool, en récidive, l'audience du vendredi du tribunal correctionnel de Papeete jugeant les délits routiers réserve souvent son lot d'affaires cocasses quand elles ne sont pas dramatiques.



Ce matin, un automobiliste était jugé et condamné pour la troisième fois en seize ans pour conduite en état d'ivresse. Rougeot, transpirant et fumant cigarette sur cigarette en avalant des litres d'eau, fébrile en attendant son tour devant le juge, et après avoir juré n'avoir aucun problème avec l'alcool, ce cuisinier de profession n' a rien trouvé de mieux que d'aller se détendre après l'audience, sa condamnation en poche, une bonne bière à la main sur le zinc d'un établissement voisin du tribunal bien connu des habitués du palais de justice de Papeete.



Le parquet avait requis contre lui 40 000 francs d'amende et 5 mois de suspension de permis. L'histoire ne dit pas s'il a pris le volant dans la foulée.