Concurrence, ton univers impitoyable…

Ancienne vice-présidente de l'autorité de la concurrence en métropole, professeur d'économie à la Sorbonne

"Grande distribution : trop de régulation tue la concurrence"



i["Nous observons ici une volonté de réguler le secteur de la distribution, c'est-à-dire au fond de le faire échapper au droit de la concurrence, alors que nous avons déjà fait des erreurs de cette nature en métropole. Donc j'aimerais expliquer lors de ma conférence pourquoi le constat d'échec de toutes les régulations en métropole s'applique assez bien à l'économie insulaire.



Dans le domaine de la distribution, on régule pour essayer d'atteindre des objectifs potentiellement contradictoires. On veut protéger le petit commerce, mais aussi les producteurs. Donc pour protéger le petit commerce, le législateur s'est dit qu'on allait empêcher la grande distribution d'entrer sur ce marché. On a limité l'implantation de nouveaux magasins [par divers méthodes]… Ca a évidemment limité l'entrée de nouveaux entrants. Mais ça, ça a un effet pervers terrible à la fois pour le petit commerce et pour les producteurs. Ceux qui ont eu les autorisations de s'installer sont devenus dominants, tandis que les autres n'ont jamais pu entrer sur le marché. Résultat, les entreprises en place se sont trouvées en position dominante, ont augmenté leurs prix et leurs marges, ont fait pression sur les producteurs qui n'avaient pas le poids pour lutter, et ont finalement écrasé le petit commerce indépendant… Donc ça a juste assis la puissance des grands distributeurs.



Concernant une entreprise qui dominerait la grande distribution en Polynésie, c'est difficile de dire si oui ou non il y a un problème à priori. Dans les petites économies insulaires il y a un problème spécifique, qui est la recherche de la taille minimale d'efficience. En clair, dans la distribution il y a des coûts fixes, pour la logistique, l'importation, la distribution, etc, qui font que l'on est plus efficace sur une grande échelle qu'à petite échelle. Opérer à grande échelle, à priori ça permet de faire baisser les coûts et de faire baisser les prix. Sauf que pour avoir une incitation à transmettre ces baisses de coûts au consommateur, il faut être en concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, on garde les baisses de coûts pour soi ! C'est l'éternel problème, et il n'est pas simple à régler. Donc on a tendance à accumuler les couches de régulation, alors que le mouvement entreprit dans les autres économies, c'est plutôt au contraire de faire confiance à la concurrence pour raboter les marges et faire baisser les prix. Il vaut mieux lever les barrières à l'entrée sur le marché et surveiller très attentivement les pratiques anti-concurrentielles de l'acteur dominant…"

