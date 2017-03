Concours littéraire en tahitien : inscrivez-vous avant le 28 mars

PAPEETE, le 15 mars 2017. Avec le soutien financier du Pays, l'Académie tahitienne organise un concours littéraire. L'objectif est d'encourager les jeunes à se lancer dans l'écriture. Les inscriptions doivent être déposées avnt le 28 mars.



Le concours littéraire de l'Académie tahitienne revient après une longue absence. Ce concours avait été créé il y a 40 ans. Les plus anciens se souviennent des ouvrages Hei Pua Ri'i, publiés en 1982 et en 1987, qui rassemblaient alors les meilleurs extraits des lauréats. En 2000, ce concours était devenu le prix du président. En 2003, le dernier prix du président était attribué à Jean-Claude Teriierooiterai.

Plus de dix ans après, le prix redevient le prix de l'académie tahitienne, grâce au soutien financier du Pays. Il prend cette année le nom de John Taroanui Doom.

Ce concours a pour objectif de mettre en exergue des talents connus, de découvrir des talents cachés, et de permettre aux étudiants de partager leurs écrits en dehors du cadre scolaire.



Pour ce concours, deux catégories ont été définies : la première est destinée aux jeunes de 18 à 25 ans pour une production de 15 pages minimum et la deuxième est destinée aux adultes de plus de 25 ans pour une production de 80 pages minimum. Les inscriptions sont ouvertes depuis novembre dernier et devront être réalisées avant le 28 mars.



Les manuscrits devront eux être soumis au plus tard le 15 août 2017. Les noms des lauréats seront dévoilés le 28 novembre 2017, à l'occasion de la Journée des langues polynésiennes.



Le règlement indique que les œuvres seront évaluées selon les critères suivants : "orthographe, ponctuation, justesse grammaticale et syntaxiques, variété et pertinence des constructions de phrases, richesse du vocabulaire, cohérence du texte, originalité du contenu, enrichissement culturel et scientifique…"