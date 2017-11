Concours littéraire : Etetiera Tchong Tai remporte le prix "John Tāroanui Doom"

Denise Raapoto

Membre de l'Académie Tahitienne



"Nous ferons tout pour sauvegarder notre langue"



" Dans les onze recueils, la majorité écrit bien. Il y a deux ou trois, où ça pêche un petit peu dans la cohérence du texte parce qu'on juge ça également. En règle générale, nous étions contents des textes qui ont été présentés, cette année. Les quatre qui sont sortis du lot avaient juste quelques centièmes de points d'écart. Et ce qui a fait la différence, c'est l'originalité, la manière d'écrire, le thème utilisé… Nous avons fait des voyages intéressants, nous avons découverts des choses intéressantes à travers des livres, que l'on ne savait pas, et c'est ça qui est extraordinaire aussi. Donc, c'est encourageant et rassurant pour nous. Parce qu'il y a certains moments, on est découragés. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les diffusions et qui ne prennent même pas la peine d'aller consulter le dictionnaire ou de demander à ceux qui savent, et ça, ça nous démoralise souvent. Parce qu'on estime que nous faisons tout pour aider les gens à bien utiliser la langue. Si on continue à faire comme ça, eh bien Jacques Vernaudon l'a annoncé que dans dix ans, notre langue disparaitra. Voilà, notre crainte. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés de voir que tout n'est pas perdu, nous sommes sur la bonne voie, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faudrait, par exemple, contrôler les spots publicitaires, les chants… parce que c'est comme ça qu'on diffuse des erreurs, parce que les gens qui écoutent, reproduiront ces erreurs. Les enfants apprendront les chants et si les paroles sont mal-écrites, ce sera difficile d'y remédier. Donc, nous faisons de notre mieux pour réparer tout cela. Heureusement que les médias nous aident aussi dans ce sens.



Tant qu'on aura de la force, nous ferons tout pour sauvegarder notre langue. L'erreur est humaine, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand on a des outils à notre disposition, c'est bien de les utiliser. Il y a même des applications mobiles à la disposition du public. Donc, on n'a plus d'excuses. "