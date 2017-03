Concours du meilleur cuisinier de Polynésie : Jean-Claude Tekuataoa et Jason Ho remportent le 1er prix

PAPEETE, le 22 mars 2017 - Mercredi s'est déroulé le concours du meilleur cuisinier de Polynésie française. Jean-Claude Tekuataoa, 23 ans, demi-chef de partie au Coco’s et Jason Ho, 18 ans, étudiant en première année de BTS ont tous les deux remporté le 1er prix du concours dans leur catégorie respective.



Mercredi était un jour chargé en émotion pour les candidats qui se présentaient au concours du meilleur cuisinier de Polynésie française. Peu importe la catégorie : Chef ou Espoirs, le stress était au rendez-vous. Une fois le coup de feu lancé tôt mercredi matin, les cuisiniers en herbe et les professionnels n'ont pas chômé donnant chacun le meilleur de lui-même.



Alors que les espoirs avaient trois heures d'épreuves pour présenter entrée et plat, les chefs ont travaillé pendant cinq heures et ont dû élaborer entrée, plat et dessert.



Après avoir présenté tous leurs plats, le jury a eu la lourde tâche de décider qui sortirait vainqueur. Ils ont jeté leur dévolu sur Jean-Claude Tekuataoa, 23 ans, demi-chef de partie au Coco’s et Jason Ho, 18 ans, étudiant en première année de BTS.



Après quatre années d'absence, cette quatrième édition du concours s'est clôturée sur un fort moment d'émotion, chacun relâchant la pression.