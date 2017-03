Concours de police technique : des épreuves écrites à Tahiti les 16 et 17 mai

Pour le concours externe, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'une qualification classée au niveau III (bac +2), ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST): ou être père et mère de famille d'au moins trois enfants élevés effectivement ou être sportif de haut niveau. Il faut être âgé de 18 ans au moins le 1er janvier 2017.Pour le concours interne, il faut être fonctionnaire ou agent public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ou agent en fonction dans une organisation intergouvernementale, ayant accompli au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier 2017.Les dossiers d'inscriptions doivent être retirés au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP), Saint-Amélie, route de Faiere, jusqu'au 7 avril 2017 du lundi au vendredi de 8 h à 11h30 et de 13h à 15h30 sauf le 7 avril à 12 h.Vous pouvez aussi le télécharger sur les sites internet du haut-commissariat ou du ministère de l'Intérieur Vous pouvez vous inscrire sur le site du ministère de l'intérieur jusqu'au 7 avril 2017 à 18 heures (heure de Paris). Les dossiers peuvent aussi être déposés jusqu'au 7 avril au SGAP (jusqu'à 12 h) ou par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) à : secrétariat général pour l'administration de la police BP 21 391 – 98 713 Papeete