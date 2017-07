Concours de la catégorie A de la fonction publique communale : les inscriptions sont ouvertes

Depuis ce lundi, vous pouvez soit vous rendre au Centre de gestion et de formation (CGF) pour retirer un dossier, soit vous préinscrire en vous rendant sur le site du CGF ( www.cgf.pf dans la rubrique « Les concours / Examens professionnels ».Pour le retrait d’un dossier, le CGF vous accueillera de 7h30 à 11h30 jusqu’au 24 juillet. La date limite d’envoi postal est fixée au lundi 31 juillet à 12 heures. Les épreuves d’admissibilité (écrits) sont prévues le mercredi 20 septembre uniquement sur Tahiti.Les épreuves orales d'admission se dérouleront à partir du 18 décembre.Peuvent prétendre au concours les agents ayant effectué, au minimum, quatre ans de service dans une fonction publique (en interne) ou les personnes titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent (en externe).Les candidats disposeront dans une notice explicative disponible sur le site internet du CGF, de toute information nécessaire sur les conditions d'inscription au concours, les modalités pratiques de son déroulement et la nature et le programme des épreuves.Le CGF se situe à Mama’o – Papeete, avenue Georges Clémenceau, dans l’immeuble Ia Orana, 3e étage (au-dessus de la Clinique Mama’o).