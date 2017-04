Concours Tahiti Fashion Week 2017 : devenez mannequin professionnel

En effet, Alberto Vivian se veut avant tout rassurant : "Nous ne donnons jamais de fausses illusions aux filles et nous les incitons toujours à poursuivre leur scolarité pour leur épanouissement personnel. Autre exemple, en backstage, nous prenons un minimum d'hommes et tout est cloisonné. Il n'y a jamais eu de polémique, il en va de notre réputation et nous avons un énorme respect de la personne. Aussi, l'agence basée à Milan est comme une grande famille. Heitiarii Wan, la lauréate 2016, est sur place depuis huit mois environ et tout se passe bien pour elle, elle est ravie de cette expérience. Outre une demande d'autorisation parentale quand elles sont mineures, Brave Model Management protège et surveille les intérêts des filles. Sa bienveillance est gage de confiance pour les parents."



Cette année, les trois journées de la Tahiti Fashion Week se dérouleront dans les jardins de l'assemblée de la Polynésie française, avec une nouveauté de taille : c'est entièrement gratuit ! "Grâce au soutien du gouvernement et de nos partenaires privés, nous offrons intégralement les shows au public. Notre objectif est de rendre la mode visible au plus grand nombre", explique encore Alberto. Les journées "Moana" auront lieu les 14 et 15 juin et mettront en lumière les créateurs, puis la soirée "Poerava" se tiendra le 16 juin et sera marquée par le concours de mannequins. Et le directeur artistique de rappeler : "Un défilé doit être réalisé dans un but professionnel. Coiffure, esthétique, maquillage, stylisme... Tous ces métiers gravitant autour de la mode sont complémentaires et doivent être mis en valeur. Cet événement attire également le tourisme, par la promotion de la culture polynésienne et du fait que l'industrie de la mode génère de l'argent." Vous l'aurez compris : mannequin, c'est un métier !