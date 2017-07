Concours "J’embellis ma commune" : visite de communes participantes à Tahiti

PAPEETE, 24 juillet 2017 - Dans le cadre du concours "J’embellis ma commune 2017", la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a effectué, lundi, une série de visites dans plusieurs municipalités participantes, à Tahiti, afin de prendre en compte les différentes démarches de valorisation mises en œuvre par les communes et les associations.



La ministre et le jury du concours ont entamé leurs visites avec la commune de Mahina avant de se rendre à Teahupoo, Vairao, Taravao, Tautira, et enfin Papara.



Inscrit dans une démarche d’embellissement des espaces publics afin de valoriser le Pays et d’améliorer le cadre de vie de la population, ce concours fait notamment partie du programme de sensibilisation au tourisme porté par le gouvernement sur le thème « Nous sommes la Polynésie. Nous sommes la richesse du tourisme. Le tourisme est notre richesse ». Outre le patrimoine végétal et le fleurissement, les actions de valorisation englobent notamment les animations et la promotion sur chacun des sites.



Pour cette troisième édition, le concours a rassemblé les communes des îles du Vent, des îles Sous-le-Vent, des Tuamotu et des Marquises avec la participation de 24 associations, de Pirae, Papara, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est, Mahina, Moorea-Maiao, Raiatea, Bora Bora, Huahine, Tahaa, Maupiti, Rangiroa et Ua Pou.



L’annonce des lauréats se fera le mercredi 26 juillet, à partir de 18 heures, sous le chapiteau de la Présidence de la Polynésie française, en présence de membres du gouvernement, des maires et conseillers municipaux, ainsi que des associations qui ont œuvré à l’embellissement de leur commune.