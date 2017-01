Concerts de hautbois et piano les 15 et 20 janvier

PAPEETE, le 13 janvier 2017 - L’année musicale 2017 de l’Association Musique en Polynésie débute par une série de concerts donnés par le hautboïste Jérôme Guichard, qui sera accompagné par la pianiste Laurence Lao. Rendez-vous est donné aux mélomanes le 15 janvier au Méridien, puis le 20 janvier au Conservatoire artistique.





L’Association Musique en Polynésie démarre l'année 2017 avec deux concerts au programme, dimanche et vendredi prochain. Le hautboïste Jérôme Jérôme Guichard et la pianiste Laurence Lao interpréteront des œuvres choisies parmi les compositeurs suivants : Chopin, Kalliwoda, Kreisler, Kubo, Mendelssohn, Nlelsen, Poulenc, Ravel, Saint-Saëns et Schumann. De quoi ravir les amoureux de musique classique.



JÉRÔME GUICHARD : UN PARCOURS PRESTIGIEUX



Originaire de Nancy, il étudie le hautbois, avant d’entrer au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dans la classe de Pierre Pierlot puis dans la classe de Maurice Bourgue. Il obtient ses premiers prix de musique de chambre et de hautbois à l’unanimité en 1988 et 1989. Il se distingue aux concours internationaux de Genève et Trieste (demi-finale en 1988), Manchester en 1989 (deuxième prix ex aequo) et à Prague en 1991 (finaliste, prix spécial). Lauréat de la fondation Yamaha en 1991, il remporte le premier grand prix du concours international de Tokyo la même année. Jérôme Guichard joue avec Jean-Pierre Rampal et Pierre Pierlot (Théâtre des Champs -Élysées en 1992), avec l’Orchestre Philharmonique de Radio-France (salle Gaveau en 1993), avec l’Orchestra Sinfonica Simon Bolivar (cycle 1994 des concerts de la fondation Beracasa au Venezuela), avec l’Orchestre Symphonique de Minsk en 1993, 1995 et 1997, et l’Orchestre de Québec en 1997. Il est régulièrement invité par l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre de l’Opéra Bastille de Paris, l’Orchestre National de France, la WDR de Cologne... Emmanuel Krivine, qui le dirige, le nomme en 1997 premier hautbois solo de l’Orchestre national de Lyon.



Son engagement dans la musique contemporaine l’amène à travailler avec des compositeurs tels que Lutoslawski (1993), Mefano (1990 et 1993), Ligeti (en 2000) et Berio (2001), et avec les ensembles 2E2M et TM+. Il se produit dans différents festivals, participe à plusieurs académies internationales et enseigne dans des masters-classes en France, en Europe et au Japon. Professeur à l’École Normale de musique de Paris de 1989 à 1994, il est titulaire de la classe de hautbois au Conservatoire national de région de Nancy de 1988 à 1998. Il est actuellement professeur au Conservatoire national supérieur de Lyon.