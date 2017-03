Concerts "Rock sur scène" : les élèves du Conservatoire vont se lâcher !

Le programme



. Vendredi 24 mars, à 18h30 – Pop rock music



1er groupe

Chant et claviers : Fanny Rodrigues, Hiva Manutahi, Déborah Belli

Guitare électrique : Vincent Godard, Roman Leterrier

Guitare électroacoustique : Vaitea Pecqueur

Basse : Sébastien Vignals

Batterie : Hugo Bouthéon

Titres : Major Lazer: Powerful/ Coldplay : In my place/ Muse : Starlight/ Echosmith : Cool kids



2e groupe

Chant : Mélanie

Clavier : Marania jauneau

Guitare électrique : Vincent Godard

Batterie : Laurent Carol

Bass : Teiki

Titres : Riders on the storm (The doors)/ Just an illusion (Julia Zahra)/ Jimmy (Moriarty)/ Wish you were here (Pink Floyd)/ All in you (Synapson)



3e groupe

Chant : Luc Leclère, Eva Serdimet

Clavier : Eva Serdimet

Guitares : Vincent Godard, Dylan Mariel

Batterie : Chloée Breffort

Basse / trompette : Sébastien vignals

Titres : Misirlou (bo de pulp fiction)/ 21 guns (Greenday)/ Zombie (The Crandberries)/Dream on (Aerosmith)/ Still loving you (Scorpion)



4e groupe

Chant : Ludivine Liu

Claviers : Nastassia Lamblé, Kaili Yau

Guitare électrique : Gilles Lefait

Batterie : Tauahinui Garrigou

Basse : Karyn Vii

Trombones : Enzo pietrelle, Jérôme Descamps

Maison de la Culture

Cellule Communication – 40 544 544

Trompette: Sébastien vignals

Saxophone: Papehia Aubry

Titres : roads (portishead)/ Glory box (portishead)/ So what (pink)/ Hold my hand (jess Glynn)/The best (Tina Turner)



5e groupe

Chant : Ariane Blard

Clavier: Thomas

Guitare : Dylan Mariel

Batterie : Tauahinui Garrigou

Bass : Sébastien Husson

Titres : Riptide (Vance Joy)/ Only we know (Keane)/ Don't speak (No doubt)/Creep (Radiohead)/Californication (Red hot chili peppers)/ What's up (four non blonds)





. Samedi 25 mars, à 19 heures - Heavy metal



1er groupe

Chant : Luc Leclère, Eva Serdimet

Clavier : Eva Serdimet

Guitares électriques: Vincent Godard, Dylan Mariel

Batterie : Chloée Brefort

Basse/trompette : Sébastien vignals

Titres : Misirlou (Bo de Pulp fiction)/ 21 guns (Green day)/ Still loving you (Scorpion)/Dream on (Aerosmith)/ Are you gonna on my way (Lenny Kravitz)



2e groupe

Chant : Ariane Blard

Clavier : Thomas

Guitares électriques : Dylan Mariel

Batterie : Tauahinui Garrigou

Basse : Sébastien Husson

Titres: Creep (Radiohead)/ Californication (Red hot chili peppers)/ Muscle museum (Muse)/What's up (Four non blondes)



3e groupe

Chant : Ludivine Liu

Claviers : Nastassia Lamblé, Kaili Yau

Guitares électriques : Gilles Lefait , Vincent Godard

Batterie : Tauahinui Garrigou

Basse : Karyn Vii

Saxo : Papehia Aubry

Titres : Glory box (Portishead)/ The best ( Tina Turner)/ So what ( pink)/ For whom the bell tones (Metallica)



4e groupe

Chant : Tahia Teikiteitinii

Clavier : Cassidy Chebret

Guitares électriques : Stanley Vota Domy Wong

Batterie : Oscar Descamps

Basse : Seb

Violon : Julien Boudeau

Titres : Spiderweb ( No doubt) Siren's call (Cat's on trees) Raggamuff'in (Selah Sue)/ Bring me to life (Evanescance)/ Sweet dreams of melody (Marilyn Manson)/ Round table rival (Lindsay Stirling)/ The walk (Foo fighters)



5e groupe

Guitare / Chant : Aymeric Viaris

Claviers : Samuel Magott

Batterie : Nicolas Agius

Basse : Sebastien Vignals

Titres : Note to self (the divine comedy)/ No surprises (Radiohead)/ Hanging tree (Queen of the stone ages)/ Dark shines (Muse)/ The widow (Mars volta)



6e groupe

Chant : Sébastien Tantau

Guitares electriques : Vincent Godard, Dylan Mariel

Clavier : Marania Jeaunau

Batterie : Tauahinui Garrigou

Basse : Sébastien Husson, Sébastien Vignals

Toere : Hans ma

Titres : My own summer (Deftones) This love (Pantera) Refuse resist (Sepultura)/ Slave new world (Sepultura)/ Master of puppets (Metallica)