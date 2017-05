Comptage "encourageant" à la présidentielle pour le Tahoera’a

encourageant

PUNAAUIA, 9 mai 2017 - Gaston Flosse a estimé mardi que le résultat du second tour de l’élection présidentielle en Polynésie française est "" pour le Tahoera’a Huiraatira, dans la perspective des élections législatives de juin.", a déclaré Gaston Flosse mardi matin à propos des résultats de l’élection présidentielle. "", a-t-il aussi souligné en constatant une amélioration de 12 715 voix en faveur de sa candidate, entre le premier et le second tours de scrutin, localement. "", affirme le leader autonomiste en jugeant ce résultat "" dans l’optique des législatives qui auront lieu dès le mois prochain.La vérité sortira sans aucun doute des urnes le 17 juin, à l’issue du deuxième tour des législatives en Polynésie française. En attendant, dans les partis politiques locaux le champ reste largement ouvert à la spéculation pour évaluer le poids réel de leurs militants et sympathisants dans les comptes de l’élection présidentielle. En jeu, la fiabilité du pronostic pour les législatives. Pour Gaston Flosse, il n’y a pas de doute : les candidats orange Moana Greig, Teura Iriti et Vincent Dubois feront la course en tête dans leurs circonscriptions respectives.Samedi, 89697 suffrages ont valablement été exprimés lors d’un scrutin boudé par plus d’un citoyen sur deux (53,11 %) dans la collectivité. En attendant leur promulgation par le Conseil constitutionnel, mercredi, les résultats provisoires donnent une majorité sans appel de 58,4 % à Emmanuel Macron (52 378 voies) face aux 37 319 votes glissés en faveur de la candidate du Front National, Marine Le Pen. "", a déclaré le président Edouard Fritch dimanche sur TNTV.Le même jour le président de Te Nati Front National polynésien (Te Nati FNP) constatait avec satisfaction la mobilisation locale pour Marine Le Pen : "", déclarait dimanche Eric Minardi au micro de nos confrères de Radio 1.Gaston Flosse a convié la presse, mardi matin à Punaauia, pour proposer son point de vue sur les résultats. Pour lui, "", a-t-il lancé en concédant un jeu égal avec le parti d’Edouard Fritch. "".Quant à la part des suffrages issus des sympathisants polynésiens du Front National dans les 37 319 voix totalisées ici par Marine Le Pen, Gaston Flosse la minimise autour de "". Au premier tour de la présidentielle de 2012 Marine Le Pen avait réalisé un score de 5 151 votes en Polynésie française, sans aucun soutien local. Pour le Vieux Lion "".Dans la perspective d’une élection de ses trois candidats à la députation, Gaston Flosse est resté vague mais n'a pas exclu la possibilité d’une alliance avec un éventuel groupe parlementaire d’extrême droite à l’Assemblée nationale : "".