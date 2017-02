Comment nos députés ont utilisé leur réserve parlementaire en 2016 ?

PARIS, 27 février 2017 - L'Assemblée nationale publie la répartition de la réserve parlementaire en 2016, sur son site internet Comme chaque année depuis 2012, l'Assemblée nationale publie ce lundi, sur son site internet, le détail des subventions allouées en 2016 par les députés sur leur réserve parlementaire. L'occasion de voir vers qui nos députés polynésiens ont orienté leurs subventions.Maina Sage (UDI), a choisi en 2016 d'accompagner 19 associations. L'élue de la première circonscription polynésienne libère ainsi 134 000 euros (15,99 millions Fcfp) à raison d'une dotation moyenne de 7053 euros (841 597 Fcfp). Ces associations avaient été sélectionnées à l'issue d'un appel à projets lancé en août sur la première circonscription de la Polynésie française et pour lequel 30 dossiers de demandes d'accompagnement avaient fait l’objet d’un vote public en ligne.Sur la deuxième circonscription, Jonas Tahuaitu (LR) subventionne 14 associations et coopératives scolaires pour un total de 146 500 euros (17,48 millions Fcfp).Jean-Paul Tuaiva (UDI), verse 134 000 euros à 10 associations de sa circonscription (3e) dont un peu plus du tiers (50 000 euros, soit près de 6 millions Fcfp) en faveur de l'association Rima Here, un centre d'accueil médico-social pour handicapés mentaux adultes.Le député de la 3e circonscription polynésienne a été condamné le 16 juin dernier à 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et au remboursement d'une somme de 8,8 millions Fcfp, pour détournement de fonds publics dans l'affaire des subventions déguisées versées à l'association fantoche Team Lead en 2013 et 2015 et tirées sur sa réserve parlementaire. Il a fait appel.