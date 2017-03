Comment la légende VHILS a réalisé une vahine… au marteau-piqueur !

Pour son visage géant, qui a des airs de la Reine Pomare, l'artiste originaire de Lisbonne a tout d'abord "dessiné une esquisse sur ordinateur", puis a étudié "l'angle de vue" qu'ont les piétons et automobilistes lorsqu'ils passent par la rue Dumont d'Urville et tournent vers La Mennais. Avec une vitesse d'exécution incroyable, il lui aura seulement fallu "un peu plus de deux heures" pour exécuter le graffitti, avec l'aide de son assistant Tiago Silva, un artiste qui est aussi le manager de son autre studio à Hong Kong. Pendant trois jours, il a ensuite fait du "pointillisme moderne, en piquant la surface plus ou moins fort, selon les formes et expressions souhaitées, donnant par ailleurs des profondeurs, des intensités et des reliefs différents". Sa valeur ajoutée est en effet d'extraire de la matière, afin de "rendre visible la matière invisible". Une véritable performance artistique doublée d'un effort physique considérable, puisqu'il s'agit de "tenir le marteau-piqueur à l'horizontale, ce qui est très éprouvant". D'une précision incroyable et d'une douceur infinie, le résultat est bluffant d'esthétisme !