Comment choisir les activités pour ses enfants pendant les vacances

Pour les bourses plus modestes, de nombreuses activités gratuites peuvent aussi être mises en place pour vos enfants. Hormis les journées à la plage ou les randonnées en forêt, voici quelques idées qui rendront le sourire à votre portefeuille.



A la recherche d'un trésor

Si votre enfant est curieux ou à l'âme d'un Indiana Jones, partez à la recherche des trésors cachés en Polynésie. Pour les débusquer, pas besoin de boussole, mais un smartphone équipé d'un GPS sera indispensable. Devenez ainsi membre de la communauté internet des « géocacheurs » qui planquent des objets un peu partout dans le monde pour qu’ils soient recherchés par d’autres joueurs.

Envie de tester ? Prenez votre téléphone pour accéder à l’une des applications de « geocaching » (www.geocaching.com, www.mides.fr), repérez le trésor le plus proche de chez vous et analysez les indices.

En Polynésie, des trésors se cachent aux Jardins de Paofai, au cimetière de l'Uranie, à la croix de la Mission, dans la vallée de Fautaua, aux jardins de Vaipahi... Les géocaches permettent ainsi de découvrir ou redécouvrir des nouveaux lieux. Cherchez des géocaches est une activité idéale à pratiquer en famille.



Des livres à dévorer

De nombreux livres, bandes dessinées, romans et ouvrages jeunesse seront à disposition de vos enfants aux médiathèques de Papeete et de Paea et à la bibliothèque de Nuku Hiva.



Jardinez !

Jardiner est une occasion pour apprendre comment semer ou planter, mais c'est aussi l'occasion d'observer la petite faune, une activité qui fascine les plus jeunes. Suivez avec eux le parcours des fourmis et profitez-en pour leur expliquer le fonctionnement des fourmilières. Hissez-les sur vos épaules afin qu’ils accrochent quelques nichoirs accueillants pour les oiseaux.

Confiez-leur un mini-espace, où ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Un mètre carré au jardin, ou un grand pot sur le balcon pour ceux qui n'ont pas de jardin.



Des idées sur le web

N'hésitez pas à taper les mots "activités gratuites pour enfants" dans un moteur de recherche sur internet. De nombreux sites proposent des idées d'activités selon les tranches d'âge des enfants.



Jardins de Paofai

Il y a des classiques qui font toujours plaisir aux enfants, les jardins de Paofai en font partie.