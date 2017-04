PAPEETE, le 25/04/2017 - Le Haut-Commissaire de la République, René Bidal a présidé la commémoration de l'ANZAC Day, organisée ce mardi 25 avril 2017, au cimetière de l'Uranie, par M. Éric MALMEZAC, Consul honoraire de Nouvelle-Zélande et par M. Marc SIU, Consul honoraire d'Australie, en présence de Mme Sandra HENDERSON, Consule générale adjointe d’Australie en Nouvelle Calédonie et des autorités de l’État et du Pays.



Historique de la cérémonie



L'ANZAC, " Australian and New Zealand Army Corps " (corps d'armée australien et néo-zélandais), désigne les troupes originaires d'Océanie ayant combattu durant la Première guerre mondiale.



Dans le cadre de la lutte contre l'empire ottoman (Turquie), allié de l'empire Austro-Hongrois et de l'Allemagne pendant la Première guerre mondiale, les forces alliées ont été chargées de s'emparer d'Istanbul.



Le 25 avril 1915, commence le débarquement de l'ANZAC à Gallipoli, sur un promontoire étroit couronné de fortifications, sous le feu nourri des armées turques. Les australiens parviennent à occuper le sommet de la première colline. Le général turc Kemal PACHA lance une contre-attaque victorieuse. Plus de 10 000 australiens et néo-zélandais furent tués au cours de cette bataille.



Les soldats de l'ANZAC étaient aux côtés de leurs camarades de combat du premier Bataillon du Pacifique pendant la Guerre de 14-18, ainsi que durant la seconde guerre mondiale, lors des combats d'Afrique du nord et d'Italie.