Colombie : le narcotrafiquant avait acheté son certificat de décès

Bogota, Colombie | AFP | mardi 03/01/2017 - Les autorités colombiennes ont annoncé mardi l'arrestation d'un chef du Clan del Golfo, principal gang de narcotrafiquants du pays, qui avait acheté son propre certificat de décès pour feindre sa mort et ne plus être recherché.



"La police nationale a capturé Omar Dario Patiño Londoño, dit +Oscar+ ou +Rodrigo+, (...), qui a tenté de semer les autorités en simulant sa mort", a annoncé la police dans un communiqué, précisant que l'arrestation a eu lieu le 1er janvier au matin, dans une luxueuse propriété du centre de la Colombie.



L'homme âgé de 36 ans avait acheté un certificat de décès pour que les autorités arrêtent de le rechercher et classent les procédures judiciaires à son encontre, selon le communiqué.



Recherché pour délinquance aggravée, il vivait sous une fausse identité, avec le nom de Yerci Andrei Collazos Lavao. Il a été arrêté dans la commune de Chinchina en possession de deux armes et de munitions.



"Avec ce grand coup contre le crime organisé nous progressons dans le démantèlement de ce groupe illégal", a déclaré aux journalistes le directeur général de la police, le général Jorge Hernando Nieto.



"Rodrigo" gérait depuis septembre la zone du Pacifique colombien, pour relancer le trafic de cocaïne vers l'Amérique centrale et coordonner des activités de mines clandestines dans la région, selon la police.



Cette faction du Clan del Golfo affronte régulièrement l'Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla active du pays, pour contrôler la région, notamment les terrains laissés libres par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) depuis la signature de la paix avec le gouvernement.