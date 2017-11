Colloque : le droit polynésien de la concurrence fait débat à l'Université

PAPEETE, 14 novembre 2017 - L’Université de la Polynésie française organise les 21 et 22 novembre prochains, un colloque sur le thème de la concurrence en Polynésie française et dans les collectivités insulaires du Pacifique.



Le Pays s’est doté d’un véritable droit de la concurrence avec la loi du pays du 23 février 2015. Il a institué l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) afin d’en assurer l’application.



Dans le cadre des manifestations en lien avec son 30e anniversaire, l’université de la Polynésie française organise les mardi 21 et mercredi 22 novembre dans ses locaux un colloque sur le thème de la concurrence. L’objectif sera de tirer les enseignements de la mise en place d’un tel cadre juridique et institutionnel dans la Collectivité. Il s’agira aussi de dresser un premier bilan de l’activité de l’APC depuis son installation, et de s’interroger sur les conditions pour qu’une politique de concurrence soit appliquée et maintenue de manière efficiente.



Au travers des interventions et tables rondes, seront confrontés les points de vue d'universitaires, praticiens, avocats spécialistes de la matière ainsi que des acteurs économiques du territoire.



