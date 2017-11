PAPEETE, 22 novembre 2017 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a prononcé, mardi, en fin de journée, le discours de clôture du séminaire du Conseil de coopération économique du Pacifique qui s’est tenu sur deux jours, à Papeete.



Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC (organisation mondiale du commerce) président du France Pacific Territories National Committee for Pacific Economic Cooperation (FPTPEC) et du World Committee on Tourism Ethics (WCTE), Florence Jean Blanc Risler, ambassadrice de France en Nouvelle-Zélande, Dirk Glaesser, directeur du département « développement durable du tourisme » de l’organisation mondiale du tourisme, Chris Cocker, président directeur général de South Pacific Tourism Organisation (SPTO), et plusieurs personnalités œuvrant dans le secteur du tourisme dans la région Asie-Pacifique, étaient notamment présents pour ce séminaire.



La ministre a rappelé dans son discours l’importance du secteur du Tourisme en Polynésie française. Il représente la première ressource du Pays, en plus d’être le secteur le plus créateur d’emplois. Le nombre de visiteurs et les retombées économiques liées au tourisme en Polynésie française sont en outre en augmentation depuis quatre années.



Le développement durable est également un des piliers de la stratégie de développement touristique mise en place, la Polynésie française ayant choisi de ne pas devenir une destination pour le tourisme de masse. La stratégie de développement touristique ambitionne de mettre en valeur différentes îles de Polynésie.



Actuellement, a souligné le ministre, le marché Nord-américain est le plus important des marchés émetteurs pour la Polynésie française. Il est souhaitable toutefois de diversifier l’origine des visiteurs pour ne pas dépendre des fluctuations d’un seul marché principal.



Nicole Bouteau a également mis en exergue les attraits de la destination, par le biais notamment du « tourisme bleu » (activités nautiques), du « tourisme vert », avec également le tourisme de croisière qui connaît une croissance importante. La ministre a aussi insisté sur le fait qu’il était important de mettre les Polynésiens au cœur du développement touristique.