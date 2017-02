Claude Drago remplacé à la direction de TNAD

PAPEETE, 2 février 2017 - Le gouvernement a mis fin aux fonctions du directeur par intérim de TNAD, Claude Drago, à compter du jeudi 2 février.



Il est mis fin à la mission de Claude Drago à la tête de l’établissement public Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD), comme le révèle mercredi nos confrères de Radio 1. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du 1er février, nous confirme-t-on. L’intérim à la direction de l’établissement public sera assuré par Steve Finck, jusqu’à la désignation du nouveau directeur.



Claude Drago avait été nommé au poste de directeur par intérim de TNAD le 15 avril 2015, en remplacement de Jean-Claude Presti. L’établissement TNAD s’occupe notamment de la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets de grands chantiers et de la gestion du parc foncier domanial. Le gouvernement reproche visiblement à l’ancien directeur de TNAD ce qui, habituellement, est considéré comme une vertu à ce poste : une gestion de l’établissement " en bon père de famille ", nous indique-t-on. La volonté serait de le remplacer par quelqu’un de " plus entreprenant et dynamique ".



Le vice-président Teva Rohfritsch a obtenu le portefeuille des "grands projets d’investissement" lors du remaniement ministériel de janvier dernier, emportant par ce biais la tutelle sur TNAD. Depuis 2013, cinq directeurs se sont succédé à la tête de l’établissement public : Steve Finck, Gilbert Guido, Michel Deluermoz, Jean-Claude Presti et Claude Drago.